Muore in un incidente sulla Cisa giovane padre versiliese

Si è interrotta così la vita di un giovane padre, ieri, mentre era in sella alla sua moto, la sua grande passione.

Stefano Palmerini, 34 anni, originario del Cinquale, ma che aveva vissuto diversi anni a Seravezza, stava percorrendo la Cisa, tra Berceto e Terenzio, quando ha avuto l’incidente in cui ha perso la vita. Al momento non sono ancora note le dinamiche dell’incidente.

Un risveglio davvero brutto in Versilia, Stefano era molto conosciuto e sui social la notizia e subito circolata. Il pensiero di amici e parenti è stato subito per i suoi due figli, ancora troppo piccolo per un dolore così grande.

La prima a scrivere la sua ex-moglie Diletta, compagna di una vita, con la quale Stefano aveva avuto due figli – “Potrei dire mille parole, potrei star qua a raccontare cose che solo io e te sappiamo… ma non lo farò. Starò qua nel silenzio più assoluto, a pensare a quante volte mi hai detto ‘ehi, io ci sarò sempre’, o a quando ci dicevamo che, se anche la vita ci aveva fatto prendere strade diverse, saremo stati sempre un fronte unico per i nostri bimbi. Adesso penso a tutti quei messaggi ‘buongiorno, i bimbi tutto ok?’ che non ci invieremo più, e a quando, a denti stretti, ci siamo detti l ‘ un l’ altra ‘sei un bravo babbo, sei una brava mamma’… per molto tempo penserò a come il destino possa aver voluto togliere il babbo ai nostri bambini, forse prima o poi troverò risposta, ma adesso soltanto una domanda: come farò, Ste’, come? Sarò forte, sarò quel genitore che dicevi tu, sarò un pilastro per i nostri bimbi, ma stai tranquillo che sapranno ogni giorno che persona stupenda era il loro babbo”.