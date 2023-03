muore in bicicletta per un malore

Chiamata delle di ieri alle 15.30 per uomo deceduto per malore in bicicletta in località Ponte ai Pini nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Intervenuti sanitari della Misericordia di Altopascio, che hanno constatato l’avvenuto decesso. Ci risulterebbe come nominativo Franchi Tommasi, di 67 anni, di Collodi

Tutti questi malori improvviso