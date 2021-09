MUORE IN A12 MENTRE GUIDAVA LA MACCHINA

decesso in autostrada A12 – tra i caselli Versilia e Viareggio – ma per malore di un uomo di 69 anni (non sappiamo generalità). Sembra che l’uomo abbia detto alla moglie che era al suo fianco nell’auto che non stava bene e che si sia accostato.

I sanitari arrivati sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sono intervenuti automedica nord e ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi. Intervento iniziato intorno alle 16.20