Muore improvvisamente noto avvocato 51enne

È morto all’improvviso all’età di 51 anni l’avvocato Massimo Parenti. Originario di Buti, professionista molto stimato e conosciuto con lo studio in centro a Pontedera, Massimo Parenti viveva a Viareggio con la compagna e la figlia di dieci mesi.

Nella serata di Venerdì l’avvocato Parenti mentre si trovava in casa ha accusato un malore improvviso che in pochissimo tempo non gli ha lasciato scampo. Purtroppo sono risultati vani anche i soccorsi del 118. La notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa del cinquantunenne si è diffusa rapidamente, suscitando vasto cordoglio nell’ambiente forense pisano e in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità umane e professionali dell’avvocato.