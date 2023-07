muore durante la marcia degli alpini

Chiamata delle 8.45 da Palmata – Lucca – via Vecchia Festa per persona (centrale 118 non ci sa dire sesso ed età) deceduta per un malore mentre si svolgeva in quella località la marcia degli alpini (possibile che si tratti di partecipante alla gara podistica). Paziente in arresto cardiaco defibrillato 3 volte da volontari della Croce Verde di Ponte a Moriano che erano a supporto della manifestazione, poi intervenuta anche automedica di Lucca, ma per la persona non c’è stato niente da fare

aggiornamento

uno dei partecipanti alla gara, si chiamasse Antonio Sena di 77 anni