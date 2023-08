Muore dopo 10 giorni di agonia LUIGI PULCINI

Muore dopo 10 giorni di agonia LUIGI PULCINI

ALTOPASCIO – Luigi Pulcini, 75 anni, non ce l’ha fatta. Intanto, si stringe il cerchio sull’aggressore

non ce l’ha fatta. Fin da subito le condizioni dell’ex imprenditore in pensione, che a Roma aveva per tanti anni lavorato e gestito locali e pizzerie, erano apparse spacciate.

troppo gravi le ferite subite