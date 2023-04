Muore accoltellato nell’auto noto commercialista. Arrestato imprenditore agricolo

Omicidio nel Lodigiano, morto accoltellato noto commercialista. Il corpo trovato nell’auto.

Antonio Novati era perito e curatore fallimentare per il Tribunale dei Lodi, custode per procedure esecutive immobiliari. I suoi due studi, uno a Milano e l’altro a Melegnano, si occupano di consulenza societaria e aziendale, fiscale e di contabilità

Antonio Novati, 75 anni, noto commercialista della zona, 75 anni, è stato trovato a bordo della sua auto nelle campagne di Massalengo. Il corpo era riverso sul sedile posteriore, colpito da diverse coltellate, in particolare all’addome: una copiosa emorragia sembrerebbe la causa del decesso.

La salma è stata trasferita per l’autopsia presso l’Istituto di medicina legale di Pavia – come disposto dal Procuratore. L’auto, per ulteriori esami scientifici, è stata portata presso la caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di Lodi.

Intanto si apprende , che un imprenditore agricolo di 60 anni è stato fermato per l’omicidio di Antonio Novati. Subito dopo il fermo, il 60enne avrebbe fatto le prime parziali ammissioni sul delitto. Novati avrebbe raggiunto l’agricoltore per comunicargli che la sua cascina e il terreno intorno erano stati venduti all’asta e che quindi doveva lasciare la casa in cui era cresciuto. Secondo gli inquirenti, sarebbe questo il motivo che ha spinto il 60enne ad ammazzare il commercialista. Tutte le proprietà dell’agricoltore, compresi i campi, erano stati comprati lo scorso febbraio da un unico acquirente. Venduta anche la casa in cui viveva, il 60enne avrebbe aggredito il commercialista per poi ucciderlo con sette coltellate. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’agricoltore aveva poi spostato il cadavere in un terreno vicino, dove è stato notato da un altro agricoltore. È stato quest’ultimo a scoprire il corpo di Novati sui sedili posteriori della sua auto piena di sangue.