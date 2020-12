Muore a tre giorni dall’incidente

L’uomo era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo ed è finito in un fosso cappottandosi e rimanendo incastrato nell’abitacolo tanto che per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Le sue condizioni sul momento non hanno destato grossa preoccupazione, tanto che era stato trasportato in codice giallo all’ospedale Versilia. Qua però, nelle ore successive, le sue condizioni si sono aggravate fino a causarne la morte. Sul luogo dell’incidente era intervenuta l’auto medica e l’ambulanza della Misericordia di Massarosa. I rilievi sono stati eseguiti dalla locale polizia municipale.