muore a seguito di incidente stradale – si ribalta con la vettura

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Petrazzi, sono intervenuti questa notte alle ore 5:40 nel comune di Castelfiorentino in Via Bernardino Ciurini SS 429, per un incidente stradale dove un’autovettura urtando un muro è finita fuori dalla sede stradale ribaltandosi.

I Vigili del fuoco hanno sollevato l’autovettura estraendo il conducente un ragazzo di 26 anni per il quale il medico del 118 ne ha purtroppo constatato il decesso.