MUORE A CAUSA DI UN INCIDENTE STRADALE QUESTA NOTTE

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, questa notte alle ore 01:55, sono intervenuti nel comune Torrita di Siena in località Guardavalle, per un incidente stradale, dove a seguito di uno scontro tra due autovetture, il medico del 118 purtroppo ha constatato il decesso di un ragazzo di 25 anni.

Sul posto personale 118 e Carabinieri competenti per territorio.