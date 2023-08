MUFFIN ALLE PERE

Ingredienti per 4

• 150 g di farina 00

• 100 g di pere sbucciate e tagliate a cubetti

• 50 g di zucchero

• ½ bustina di lievito per dolci

• 120 ml di panna da montare

• 80 g di burro fuso

• 1 uovo

Procedimento

Mettere l’uovo in una ciotola, incorporavi la panna, unire i cubetti di pera e il burro fuso e tiepido.

In un’altra ciotola riunire gli ingredienti secchi farina, zucchero, lievito e incorporarli al composto liquido con l’aiuto di un mestolo.

Versare l’impasto negli stampini di carta sistemati in una muffiniera e cuocere in forno statico a 180° per 15-20 minuti. Verificare la cottura con la prova stecchino.