Muffin ai Mirtilli e Ricotta – soffici e golosi

I miei Muffin ai Mirtilli sono sono davvero molto golosi, sofficissimi grazie alla ricotta che ho voluto mettere dentro all’impasto. Una ricetta presa dai quaderni della mia Mamma, lei non aggiungeva la frutta ma li lasciava semplici e che noi figli divoravamo sia a colazione che a merenda! Molto veloci da realizzare , mescolando semplicemente con un cucchiaio gli ingredienti secchi con quelli liquidi! I mirtilli vengono inseriti sia dentro l’impasto che sopra una volta riempiti i pirottini e non affondano assolutamente in cottura! Andiamo in cucina a preparare questa autentica delizia…