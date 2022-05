Mozione dei consiglieri di Fratelli d’Italia Carlo Alberto Tofanelli e Marco Dondolini

Mozione dei consiglieri di Fratelli d’Italia Carlo Alberto Tofanelli e Marco Dondolini

Mozione dei consiglieri comunali Carlo Alberto Tofanelli e Marco Dondolini per sollecitare la giunta a mettere in sicurezza _ in modo definitivo _ la via Indipendenza.

Nel documento si richiede infatti la riapertura, prima dell’estate, h24 e 7 giorni su 7, del viale dei Tigli nel tratto via Corridoni-via Comparini <in questo modo _ evidenziano _ non solo verrebbe sensibilmente decongestionato il traffico sulla via Indipendenza, ma sarebbe comunque possibile garantire un percorso esclusivamente pedonale di ben quattro chilometri in un suggestivo polmone verde, dalla via Comparini fino al viale Kennedy>.

“Da mesi _ spiegano _ sul viale dei Tigli è stata istituita la chiusura al transito nel tratto tra via Corridoni e via Comparini, con deviazione dei flussi su via Indipendenza: tale deviazione ha creato un notevole sovraccarico di circolazione sulla stessa via Indipendenza, attualmente pericoloso e insostenibile per tale strada. Infatti le auto che provengono dalla via Comparini, una volta giunte alla via Indipendenza, trovando chiuso, imboccano la via Indipendenza in direzione Viareggio senza tornare poi sul viale dei Tigli una volta raggiunta la via Corridoni. Quindi procedono direttamente fino alla via Coppino lanciate a forte velocità. Sono ormai ricorrenti, a tal proposito, gli incidenti che infatti purtroppo si registrano proprio all’intersezione tra via Corridoni e via Indipendenza (l’ultimo risale proprio a poche settimane fa). I residenti di zona Ci hanno sollecitato a sensibilizzare l’amministrazione comunale per tale pericolo che va a interessare anche pedoni e ciclisti e tutti coloro che si trovano ad attraversare o comunque a transitare su tale tratto di via Indipendenza. Per questo _ concludono Tofanelli e Dondolini _ chiediamo alla giunta di prendere immediati provvedimenti”.