MOVIMENTOBLU: ABROGARE NORME DISCRIMINATORIE CHE NEGANO L’ACCESSO ALL’ ACQUA. MONTALTO: “A 10 ANNI DA REFERENDUM PARLAMENTARI CONVERTITI A LOBBY”.

Napoli, 22 mar. – “Alle parole seguano i fatti. Oggi la politica parla di diritto all’acqua per accreditarsi, ma le norme discriminatorie da abrogare non sono un tema all’ordine del giorno ne’ del governo ne’ del parlamento”. Cosi’ Maurizio Montalto, portavoce nazionale del Movimentoblu, in occasione della giornata mondiale dell’acqua. “Per il Papa l’acqua non e’ una merce e per le Nazioni Unite il Valore dell’acqua non e’ nella sua monetizzazione. Eppure – si legge in una nota trasmessa dal Movimentoblu – la politica italiana parla solo di soldi. Un miliardo di persone sul pianeta vivono in insediamenti informali e ripari di fortuna. La comunita’ internazionale e’ impegnata nel riconoscergli l’accesso all’acqua e ai servizi igienico sanitari. In Italia la politica invita tutti a lavare le mani per difendersi dal Covid, ma per Rom, Sinti, migranti e senzatetto e’ impossibile, poiche’ leggi discriminatorie gli negano l’allaccio idrico”. Il movimento ha avviato una campagna per l’abrogazione di “queste norme disumane” che viene sostenuta da varie personalita’ tra cui Mario Martone, Giobbe Covatta, Moni Ovadia, Gerard Seeberger, Paolo Maddalena, Alfonso Pecoraro Scanio, Rosario Trefiletti e altri. Il consiglio nazionale forense ha inviato al governo una richiesta per correggere la legislazione. “A dieci anni dal referendum del 2011 – aggiunge Montalto, curatore della versione italiana del rapporto mondiale delle Nazioni Unite del 2021 – molti parlamentari per l’acqua pubblica si sono convertiti alle lobby, hanno privatizzato le fonti del centrosud e favoriscono le dinamiche aggregative, per fare spazio alle multinazionali francesi. Il sistema idrico nazionale e’ vulnerabile dobbiamo ripararlo e ammodernarlo con grande attenzione alla sicurezza nazionale”.

Alfonso Baldi coordinatore regionale Toscana movimento blu