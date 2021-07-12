IL MOVIMENTO SCELTA ETICA, IN RELAZIONE ALLA CRESCENTE
CONTRAPPOSIZIONE FRA AMBIENTALISTI ED IMPRENDITORI DEL SETTORE DEL MARMO, SPECIFICA CHE PUR RICONOSCENDO 1 DANNI AMBIENTALI PROVOCATI
DALL’ESCAVAZIONE MA RICONOSCENDO ALLA STESSA IL MERITO Dl AVER
CONSENTITO E TUTT’ORA CONSENTE AD INTERE GENERAZIONI Dl VIVERE SUI
TERRITORI RENDENDO GLI STESSI FAMOSI PER AVER FORNITO LA MATERIA PRIMA CON LA QUALE soN0 STATI COSTRUITI IMPORTANTI EDIFICI ED OPERE D’ARTE, INVITA LE PARTI A TROVARE UN GIUSTO ACCORDO CHE PER IL MOVIMENTO SCELTA ETICA SI SINTETIZZA NEI SOTTOELENCATI PUNTI:
SFRUTTAMENTO DELLE CAVE ESISTENTI, ATTIVE O NON ATTIVE, SENZA APERTURA Dl NUOVE.
- TRASFORMAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMPARTO LAPIDEO, DEL MATERIALE ESTRATTO.
- VIETARE L’ESPORTAZIONE DEI BLOCCHI GREZZI.
- ISTITUIRE UN ORGANISMO COMPOSTO DA ISTITUZIONI LOCALI,
AMBIENTALISTI, INDUSTRIALI DEL MARMO CHE VALUTI PERIODICAMENTE
COMUNICATO STAMPA DEL MOVIMENTO SCELTA ETICA
IL MOVIMENTO SCELTA ETICA, IN RELAZIONE ALLA CRESCENTE
CONTRAPPOSIZIONE FRA AMBIENTALISTI ED IMPRENDITORI DEL SETTORE DEL MARMO, SPECIFICA CHE PUR RICONOSCENDO 1 DANNI AMBIENTALI PROVOCATI
DALL’ESCAVAZIONE MA RICONOSCENDO ALLA STESSA IL MERITO Dl AVER
CONSENTITO E TUTT’ORA CONSENTE AD INTERE GENERAZIONI Dl VIVERE SUI
TERRITORI RENDENDO GLI STESSI FAMOSI PER AVER FORNITO LA MATERIA PRIMA CON LA QUALE soN0 STATI COSTRUITI IMPORTANTI EDIFICI ED OPERE D’ARTE, INVITA LE PARTI A TROVARE UN GIUSTO ACCORDO CHE PER IL MOVIMENTO SCELTA ETICA SI SINTETIZZA NEI SOTTOELENCATI PUNTI:
SFRUTTAMENTO DELLE CAVE ESISTENTI, ATTIVE O NON ATTIVE, SENZA APERTURA Dl NUOVE.
- TRASFORMAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMPARTO LAPIDEO, DEL MATERIALE ESTRATTO.
- VIETARE L’ESPORTAZIONE DEI BLOCCHI GREZZI.
- ISTITUIRE UN ORGANISMO COMPOSTO DA ISTITUZIONI LOCALI,
AMBIENTALISTI, INDUSTRIALI DEL MARMO CHE VALUTI PERIODICAMENTE L’ATTIVITA’ ESTRATTIVA IN RELAZIONE AI COSTI AMBIENTALI E I BENEFICI ECONOMICI PRODOTTI DALLA STESSA
MOVIMENTO SCELTA ETICA