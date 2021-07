MOVIMENTO SCELTA ETICA – PARTE LA CAMPAGNA PER IL TESSERAMENTO

MOVIMENTO SCELTA ETICA.

Inizia la campagna per il tesseramento, troverete sedi in tutta Italia presso le armerie o le aziende convenzionate. Puoi richiedere la tessera anche on line.

Con la tessera di simpatizzante del movimento politico M. S. E potrai, a richiesta, ricevere anche la polizza assicurativa confederale con il M. S. E.