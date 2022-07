Movida notturna, primo confronto fra i sindaci

Orari unificati per la movida del lungomare, coinvolgimento dei gestori dei locali per la tutela di sicurezza e decoro ambientale, una graduatoria comune per le polizie municipali: questi i temi di maggiore rilevanza discussi dai sindaci di Pietrasanta, Forte dei Marmi e Montignoso, Alberto Stefano Giovannetti (insieme all’ingegnere Filippo Bianchi), Bruno Murzi (accompagnato dall’assessore Massimo Lucchesi) e Gianni Lorenzetti, nell’incontro avvenuto stamani (giovedì 7 luglio) presso il palazzo comunale della “Piccola Atene” della Versilia.

“I nostri territori hanno molto in comune – hanno ribadito i tre primi cittadini – e comuni devono, correttamente, essere i provvedimenti e, in caso di criticità, le soluzioni. Discoteche e locali notturni sono una realtà economica e turistica importante per l’intera Versilia: una gestione seria e coordinata delle esigenze toccate dal loro lavoro, dal divertimento al riposo, fino al rispetto degli spazi pubblici, è un guadagno per tutti”.

I sindaci hanno convenuto sull’opportunità di uniformare gli orari di apertura dei locali notturni che insistono sul viale a mare, coinvolgendo le Prefetture di competenza per un confronto sia tecnico, sulla redazione delle ordinanze, sia più generale, nella gestione della sicurezza. Altrettanto necessaria e aperta, secondo i primi cittadini, deve essere la collaborazione con i gestori dei locali “che possono darci una grossa mano, con il loro personale – hanno proseguito Giovannetti, Murzi e Lorenzetti – sia sul fronte della sicurezza, come già in parte fanno, sia sul controllo dei luoghi che si trovano nelle immediate vicinanze dei loro esercizi”. E sempre sul fronte sicurezza, sul tavolo anche l’idea (da approfondire) di un concorso uni

co per le tre polizie municipali, con elaborazione di un’unica, nuova graduatoria.

“I gestori dei locali notturni – hanno concluso i sindaci – hanno a cuore tanto quanto noi il benessere dei loro avventori e della comunità che li accoglie. Disposizioni uniformi e coerenti, opportunamente concertate e condivise, in un contesto come il nostro non potranno che produrre benefici: per le attività della ‘movida’, per gli ospiti delle strutture ricettive e per i residenti”.