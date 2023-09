MOTOCICLISTA TRASPORTATO DA DRAGO IN CODICE ROSSO A CISANELLO

Intorno alle ore 19:30, su richiesta del 118, è stato attivato l’elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina, per un trasporto primario di un motociclista ferito a seguito di incidente stradale in loc Orciano Pisano.

Giunti sul posto il ferito era già stato stabilizzato dal personale sanitario 118; successivamente l’uomo è stato imbarcato a bordo del Drago insieme al medico del 118 per essere trasportato all’Ospedale Cisanello in codice rosso.