MOTOCICLISTA CADE SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO E DAL 118

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle ore 18:00 nel comune di Barberino di Mugello SP 36 MONTEPIANO, per il soccorso ad un motociclista che cadendo è finito fuori dalla sede stradale infortunandosi.

I Vigili del fuoco, in collaborazione con il personale sanitario intervenuto anche con l’elisoccorso Pegaso, hanno stabilizzato e recuperato la persona poi trasportata all’ambulanza per il successivo trasferimento al pronto soccorso.