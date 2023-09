Mostra per i Cento Anni dell’Aeronautica Militare

Il 23 e 24 settembre alla Cavallerizza sarà possibile capire strumenti e genesi delle previsioni meteorologiche

L’iniziativa è a cura della Sezione Meteo della 46ª Brigata Aerea.

Dopo il volo simulato a cura 5° reparto SMA- Ufficio Storico dello scorso fine settimana, sabato 23 e domenica 24 settembre alla Cavallerizza di piazzale Verdi, nell’ambito degli eventi per i Cento Anni dell’Aeronautica Militare, arriva il servizio meteorologico a cura della Sezione Meteo della 46ª Brigata Aerea.

Le molteplici e complesse attività svolte dal servizio meteorologico rendono l’Aeronautica Militare il punto di riferimento nazionale e internazionale per la meteorologia e la climatologia in Italia e per l’occasione la Sezione Meteo della 46ª Brigata Aerea illustrerà ai visitatori un percorso di divulgazione dell’informazione meteorologica, con l’obiettivo di far conoscere i fondamentali aspetti legati alla meteorologia, la produzione di una previsione meteorologica e gli strumenti che la Forza Armata rende disponibili al pubblico come l’App Meteoam e il sito web www.meteoam.it .

I visitatori di tutte le età saranno dunque guidati nella comprensione delle funzionalità degli strumenti di osservazione e dei principali parametri meteorologici, nonché nell’utilizzo dei dati rilevati. Saranno illustrati alcuni dei principali prodotti di post-elaborazione grafica utilizzati dai meteorologi per definire ed individuare lo sviluppo dei fenomeni atmosferici, per poi concludere con l’ultimo passaggio, ovvero quello che consiste nell’elaborare una vera e propria previsione meteorologica. Questa visita darà la possibilità di avere una dimostrazione di come si generano le previsioni meteorologiche, quali sono gli strumenti utilizzati, l’impatto dei fenomeni meteorologici sulle attività quotidiane e la potenzialità dell’informazione meteorologica come strumento a servizio dei cittadini.

“La Mostra per i Cento Anni dell’Aeronautica Militare – commenta l’assessore alla cultura Mia Pisano – ha consentito in queste settimane ai cittadini di entrare in contatto con un universo spesso ignoto alla maggior parte di noi. Lo scorso weekend tanti giovani hanno potuto cimentarsi con l’ebbrezza del volo grazie al simulatore in 3D, un’esperienza davvero coinvolgente accompagnata dall’esperta guida del personale del 5° reparto SMA- Ufficio Storico. Questo fine settimana invece, grazie alla Sezione Meteo della 46esima Brigata Aerea, potremo approfondire la genesi delle previsioni meteo, alle quali tutti noi ormai, anche grazie ai dispositivi cellulari, siamo particolarmente legati e che influenzano effettivamente una notevole parte delle nostre attività quotidiane”.

La mostra per il Centenario della nascita dell’Aeronautica Militare è realizzata grazie alla collaborazione fra l’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Curatore delle celebrazioni per il Centenario a Lucca è Fabrizio Vincenti. Hanno collaborato: Provincia di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Viareggio e sottosezione Forte dei Marmi, Associazione Famiglie Caduti Aeronautica, Provveditorato agli Studi di Lucca-Massa Carrara, Archivio Storico Federighi, Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum Lucca, Lucchesi nel Mondo, Teatro del Giglio, Metro Srl, Lucca Crea Srl, Museo del Castagno, Fondazione Antica Zecca. Sponsor dell’evento è Guidi Gino Spa.