MOSTRA OPERE IN TERRACOTTA VIAGGIO NELLA CAMPAGNA TOSCANA

Pro Loco Seravezza, 1 Agosto – 12 Settembre

Seravezza_ A partire da Domenica 1 Agosto e fino a Domenica 12 Settembre 2021, le opere di Alberto Bitossi approderanno presso la Sala Salvatori della Pro Loco Seravezza con la mostra “Viaggio nella campagna toscana”. Nato a Montelupo Fiorentino nel 1943, Alberto Bitossi è uno scultore appartenente ad un’antica famiglia di artigiani della terracotta. Erede del mestiere della sua casata, dopo aver terminato gli studi presso l’Istituto d’Arte di Firenze, prosegue la sua attività all’interno della ditta del padre rivelando fin da subito una vena artistica nella lavorazione della terracotta. La singolarità dei “vasi” che realizza, in stile medievale e rinascimentale, gli permette di realizzare numerose mostre personali presso palazzi e ville di rilevanza storica. Questa volta però, alla Pro Loco Seravezza i “vasi” faranno solo da contorno: per la prima volta infatti, il Bitossi esporrà dei bassorilievi policromi, sempre in terracotta, rappresentanti le principali peculiarità della campagna toscana. Si tratta di un omaggio che l’artista vuole fare alla sua famiglia e alla sua terra: le cave da dove i suoi predecessori prelevavano la terra per i manufatti, destinati allora all’uso domestico in case coloniche, ville e fattorie, erano sparse sulle colline circostanti la provincia Fiorentina, luoghi da sempre molto apprezzati per i colori e gli ameni paesaggi. La mostra consiste quindi in un Viaggio in diversi luoghi e sobborghi toscani ed ha lo scopo di raccontare e ricordare chi, con duro lavoro e abilità, ha saputo trasformare la materia prima generosamente offerta dalla natura in oggetti di grande utilità. Ma non è tutto. All’interno della mostra non ci saranno soltanto paesaggi: tra un bassorilievo e l’altro potrete trovare alcuni risultati legati alla dura vita del lavoro nei campi del secolo scorso. L’inaugurazione si svolgerà Domenica 1 Agosto alle ore 18,00. Ingresso libero.

Per informazioni: 0584 757325 – info@prolocoseravezza.it