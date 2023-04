MOSTRA FOTOGRAFICA: C’ERA UNA VOLTA A MASSAROSA, 22-23 APRILE

Un tuffo nel passato di Massarosa. Quest’anno, in concomitanza con la festa del Carmine e della fiera Agrozootecnica, il Comitato di rappresentanza locale di Massarosa, con il contributo del Circolo Fotografico di Piano del Quercione e di Amerigo Pelosini della “f 5.6 Gallery”, ha organizzato una mostra fotografica nella sala del Centro Civico di Massarosa in piazza Cavalier Pietro Lunardini.

Una serie di foto in bianco e nero che raccontano i luoghi più significativi del capoluogo comunale – le vie, le piazze, la chiesa, il municipio – e gli eventi religiosi e civili – processioni, adunanze, festival, sagre – che scandivano il tempo della passata comunità massarosese.

Un’occasione per rivedere come eravamo, ma anche per riflettere sul presente e sul futuro di Massarosa.

La mostra, a ingresso libero, sarà aperta dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, di sabato 22 e domenica 23 aprile.