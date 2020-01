MOSTRA DI PITTURA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ELIOS LIPPI: “UN VIAREGGINO CON I COLORI NEL CUORE”

Si potranno ammirare, inoltre, i suoi amati bozzetti per il Carnevale e un’ampia pagina dedicata al mondo delle cartoline, parte integrante del suo percorso artistico, compresa quella parte di Elios, meno nota, ovvero la passione per il cinema ed in particolare per il cortometraggio, divenendo pioniere della cinematografia in 8 e Super-8 mm nella Versilia degli anni 50.