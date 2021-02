Mostra delle Camelie di Sant’Andrea e Pieve di Compito:

Al via con una nuova formula anti-Covid da sabato 13 marzo a domenica 30 maggio.

Lo scorso anno abbiamo dovuto annullarla perché eravamo nella prima ondata e fu fatto un duro lockdown generale in tutta Italia.

Quest’anno invece la facciamo, ma ovviamente in una nuova veste e nei periodi in cui il nostro territorio è in fascia “gialla”: la mostra è aperta ogni giorno, dalle 10 alle 18, e consiste in una visita accompagnati da una guida botanica per un tour si circa un’ora. Saranno formato gruppi di massimo 20 persone, sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento.

Oltre alle visite ci sono numerosi appuntamenti che vi dettagli nei prossimi giorni, mettendovi il link al programma completo.

Intanto vi dico che per informazioni e prenotazioni potete contattare: info@camelielucchesia.it e 0583/977188 oppure 345.0552996.