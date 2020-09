MOSTRA D’ARTE DEL MAESTRO GUALTIERO PASSANI Villa Paolina Viareggio

Gualtiero Passani, uno degli artisti più rappresentativi del 900’ ci ha lasciato un anno fa all’età di 93 anni, era nato a Carrara nel 1926 e dopo un peregrinare in varie città, ha trascorso gli ultimi anni nella città di Lucca dove ha potuto, raggiunta l’età della pensione come docente, dedicarsi completamente al suo vero amore che è stata la pittura.

Ha dipinto per oltre 70 anni e la sua traccia e la sua luce è sempre stato il colore, la retrospettiva che si inaugura il 4 Ottobre alle ore 11 a Villa Paolina di Viareggio, ripercorre a ritroso questo lungo cammino di dedizione, impegno e costante sperimentazione.

Per scelta del curatore Lorenzo Pacini, l’allestimento della mostra inizia con le opere dell’ultimo periodo per poi svolgersi nelle 6 sale fino ad arrivare a quelle degli anni 40’ e 50’, questa scelta è stata determinata da un desiderio espresso dallo stesso Passani. Parlando dell’opera che avrebbe realizzato appena le sue condizioni di salute lo avrebbero permesso, descriveva un’opera molto simile a quella da lui realizzata nell’estate del 2019, un collage stupendo ricco di colori, non ha avuto la possibilità di farlo, la malattia non ha avuto pietà e il 29 ottobre ci ha lasciato e per questo motivo, Pacini ha deciso di inserire come prima opera proprio l’ultima da lui realizzata.

Il suo operare non ha mai avuto una connotazione “locale”, gli viene riconosciuto ormai da molti anni quel ruolo di internazionalità che sollecita l’interesse di tanti collezionisti e studiosi non solo dall’Europa, ma da ogni parte del mondo.

Nel Centro Studi d’Arte Lorenzo Pacini di Lucca, una Onlus dove opera il critico d’arte Lorenzo Pacini (curatore e procuratore del Maestro Passani), si assiste quotidianamente alla visita di persone straniere che cercano espressamente di poter ammirare le opere del maestro carrarese.

In occasione della retrospettive di Villa Paolina sarà disponibile il libro “I COLORI DI UNA VITA”, 260 pagine che oltre agli scritti e alle foto dei dipinti, riporterà le opere scultoree del Passani, insieme alle prose e alle poesie che ha scritto nel corso degli anni. Un raccontare partecipe delle emozioni che traspaiono dai suoi dipinti e che può facilitare la lettura stessa delle opere.