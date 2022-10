MOSTRA CAMELIE D’AUTUNNO, ULTIMO FINE SETTIMANA CON I “FRANTOI APERTI”

Sarà dedicato al nuovo olio evo l’ultimo week-end della “VI Mostra delle camelie sasanqua e sinensis”. Sabato 22 e domenica 23 ottobre visita ai frantoi e contest per decretare il miglior olio. E poi musica jazz, cibo della tradizione, animazione e visite guidate al Camelieto e all’Antica Chiusa Borrini



Ultimo fine settimana per la “VI Mostra delle camelie sasanqua e sinensis”, che chiude registrando una presenza crescente di pubblico. La mostra della camelia autunnale ritorna quindi anche sabato 22 e domenica 23 ottobre con uno degli appuntamenti più attesi: nell’ambito della rassegna, infatti, a Pieve e Sant’Andrea di Compito si celebrerà il nuovo olio evo con l’iniziativa “Frantoi aperti”. Sabato 22 sarà infatti possibile visitare gli oliveti della Cooperativa agricola “Alle Camelie” accompagnati dall’agronomo Iacopo Mori (dalle ore 10 alle 12). In entrambi i giorni si potrà inoltre assistere alla molitura delle olive per l’estrazione dell’olio extra vergine, mentre domenica 23 sarà premiato il miglior olio evo della Toscana, decretato dalla giuria selezionata di assaggiatori chiamati a valutare le caratteristiche del nuovo olio evo delle aziende agricole che si sono iscritte al panel. Interverrà anche Paolo Scialla, agronomo della Confederazione italiana agricoltori e degustatore d’olio.



La Mostra delle camelie sasanqua e sinensis, organizzata dal Centro Culturale Compitese in collaborazione col Comune di Capannori, in questo ultimo fine settimana caratterizzato da nuove fioriture, proporrà ancora cibo tradizionale, escursioni, musica e animazione per bambini. Il menu di questa terza è ultima settimana propone zuppa frantoiana alla lucchese, spezzatino con olive amare, trippa alla lucchese, tagliere con salumi e formaggi del territorio e, ovviamente, la “fettunta con l’olio nòvo”. Nell’area enogastronomica allestita al Centro Culturale Compitese sarà inoltre possibile degustare una selezione di vini delle cantine locali.



Oltre alle visite guidate al camelieto (con partenza alle ore 10, 11, 12, 14.30 e 15.30) e alla Torre di avvistamento – con possibilità di salire fino alla cima – e alla Chiesa romanica di San Pietro al Forcone (dalle ore 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 16), sabato e domenica sarà possibile visitare anche l’Antica Chiusa Borrini e la piantagione di tè accompagnati da Guido Cattolica, primo coltivatore italiano (dalle ore 10 alle 17). Per gli amanti del trekking, in entrambi i giorni sono inoltre previste escursioni sui Monti Pisani (percorso ad anello Sassabodda-Ruota-Pieve di Compito; prenotazione obbligatoria scrivendo a centroculturalecompitese@ gmail.com). Si conferma anche la caccia al tesoro, che in questo week-end è dedicata al “Borgo delle Camelie”; partecipazione gratuita per i possessori del biglietto d’ingresso della mostra (5 tappe previste, premio garantito a chi conclude il percorso; alla lista dei premi stavolta sarà aggiunta una bottiglina di olio nuovo).

Sul nuovo palco dell’Auditorium Sinensis si conferma l’appuntamento con la musica jazz e con la degustazione del tè. Due i concerti gratuiti (sabato e domenica, ore 15) con il “Francesco Massagli Trio” composto da Tommaso Iacoviello (tromba), Nino Pellegrini (contrabbasso) e Francesco Massagli (piano). Domenica 23 ottobre, infine, al Centro Culturale Compitese ci saranno mercatini artigianali delle auto-produzioni, animazione per bambini con “Gigetto il folletto” e laboratori di carta giapponese con Meiko Yokoyama.

Il programma completo e tutte le informazioni logistiche (biglietti, parcheggio, mappa dei luoghi e contatti) sono disponibili sul sito camelielucchesia.it. La Mostra resterà aperta dalle ore 10 alle 18.