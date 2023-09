Mostra Aeronautica Militare: arriva il simulatore di volo 3D.

Mostra Aeronautica Militare: arriva il simulatore di volo 3D.

Lancio di paracadutisti sugli spalti davanti porta San Donato

Terzo fine settimana all’insegna dell’emozione. E da venerdì 15 a domenica 17 settembre tornano i talk e la presentazione della biografia su Carlo del Prete.

Sarà all’insegna dell’emozione il terzo fine settimana di eventi legati alla Mostra itinerante allestita in occasione del Centenario della nascita dell’Aeronautica Militare all’interno della Cavallerizza di piazzale Verdi.

Durante le tre giornate, da venerdì 15 a domenica 17 settembre, i visitatori della Mostra potranno infatti utilizzare le postazioni oculus, con il simulatore di volo 3D attraverso il quale, grazie al 5° reparto SMA- Ufficio Storico, sarà proposto un percorso storico che inizia dai primordi del volo e che assume peculiarità nel 1923 (anno di formazione dell’Arma Azzurra) fino ad arrivare agli anni ’80. Il visore oculare permetterà di conoscere dettagli e caratteristiche degli aerei utilizzati dalla Regia Aeronautica nella prima metà del secolo scorso e sarà anche possibile sperimentare virtualmente il volo dei primi aerei a reazione, dell’F-104 e dell’MB 339.

Sabato 16 settembre alle ore 16.00, sugli spalti davanti a Porta San Donato, 4 paracadutisti dell’associazione nazionale Paracadutisti d’Italia-sezione di Lucca, si lanceranno da un elicottero “Ecureuil”. L’aviolancio, da una quota di circa 1.500 metri, verrà effettuato con la tecnica della Caduta Libera. I paracadutisti apriranno i loro paracaduti dorsali ad una quota di 1000 metri, per veleggiare fino al punto di arrivo, portando in volo la bandiera della città di Lucca e il Tricolore. Gli atleti sono: Giorgio Squadrone, incursore, con 14.000 lanci, 3 volte campione del mondo; Giuseppe Crott, 9.000 lanci, 2 volte campione del mondo specialità “Speed”, pilota tandem, istruttore, Marco Schenetti, carabiniere ex Tuscania, 6.000 lanci, Luciano Bartoli, 1.000 lanci, paracadutista A.N.P.D.I. Lucca.

Il nuovo weekend della Mostra dell’Aeronautica Militare sarà dunque ricco di appuntamenti avvincenti, ma non mancheranno, alla Cavallerizza, anche momenti di approfondimento: venerdì 15 settembre alle 16.30 ci sarà una conferenza sul sistema aeroportuale lucchese: l’idroscalo di Torre del Lago, l’aeroporto di Tassignano e quello di Viareggio, con interventi del professor Paolo Farina, Chiara Cremoni e Lorenzo Rossi. Modererà il colonnello Vittorio Lino Biondi. A seguire, alle 17.30, talk sull’Aeronautica nella II Guerra Mondiale, con la partecipazione del generale Basilio Di Martino e gli storici Giuseppe Pardini e Gastone Breccia. Modererà Fabrizio Vincenti. Il giorno successivo, sabato 16 settembre, alle 17.00 sarà presentata la biografia su Carlo del Prete: interverranno l’autore Paolo Pescucci, il colonnello Carlo Paciaroni e Alessandra del Prete. Modererà Susanne E. L. Probst. Infine domenica 17 settembre alle 17 .00 si terrà la presentazione del libro sugli aviatori lucchesi, in collaborazione con la sezione di Lucca dell’Arma Aeronautica. Interverranno l’autore Giorgio Giorgi, Alessandro Garbini. Modererà il colonnello Vittorio Lino Biondi.

La Mostra per il Centenario della nascita dell’Aeronautica Militare è realizzata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Curatore delle celebrazioni per il Centenario a Lucca è Fabrizio Vincenti. Hanno collaborato: Provincia di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Viareggio e sottosezione Forte dei Marmi, Associazione Famiglie Caduti Aeronautica, Provveditorato agli Studi di Lucca-Massa Carrara, Archivio Storico Federighi, Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum Lucca, Lucchesi nel Mondo, Teatro del Giglio, Metro Srl, Lucca Crea Srl, Museo del Castagno, Fondazione Antica Zecca. Sponsor dell’evento è Guidi Gino Spa.