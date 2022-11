Morto il cantante Aaron Carter,34 anni, fratello di Nick dei Backstreet Boys

Morto il cantante Aaron Carter,34 anni, fratello di Nick dei Backstreet Boys

È stato trovato esanime nella vasca da bagno nella sua residenza a Lancaster, in California. Lo stesso luogo, ma lì si stabilì che era annegamento della più celebre Whitney Houston.

Aaron Carter, il cantante americano era diventato famoso all’inizio del millennio con il suo album di successo “Aaron’s Party (Come Get It)”, ed è morto oggi all’età di 34 anni.

Il fratello del rapper e cantante è Nick Carter, membro del gruppo dei Backstreet Boys.

Per il loro considerevole successo internazionale, i Backstreet Boys sono stati eletti da Billboard e Rolling Stone come la più grande ed iconica boyband di tutti i tempi. Hanno infatti venduto più di 130 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando così la prima boyband della storia per record di vendite.

Un portavoce della polizia ha detto che gli agenti hanno risposto alla casa di Carter alle 10.58 e hanno trovato un cadavere, ma non sono stati in grado di identificare la persona. L’artista nato il 7 dicembre 1987 a Tampa, in Florida, aveva iniziato a esibirsi all’età di sette anni, pubblicando il suo album di debutto all’età di nove anni nel 1997.

D.V.