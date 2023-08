Morto dopo 10 giorni di coma l’uomo colpito da un pugno ad Altopascio

Morto dopo 10 giorni di coma uomo colpito da pugno

E’ morto in ospedale, il giorno di Ferragosto, l’uomo colpito con un pugno ad Altopascio (Lucca) il 6 Agosto da un giovane che, secondo una ricostruzione, lo accusava di aver dato un’occhiata di troppo a una ragazza.

La vittima è Luigi Pulcini, 75 anni, aggredito in strada.

Venne ricoverato in gravissime condizioni dopo esser crollato a terra ed aver perso conoscenza. L’aggressore fuggì ed ora è ricercato per omicidio volontario.

Non hanno convinto le testimonianze della donna che sarebbe stata oggetto di uno sguardo, nè un trentenne presentatosi ai Carabinieri ed autoaccusatosi dell’aggressione adesso trasformata in omicidio.