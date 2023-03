Morte medico sociale del Picerno, s’indaga per omicidio

Stranamente per la morte di Lorenzo Pucillo, il medico sociale del Picerno, club di LegaPro, trovato privo di vita mercoledì in un terreno di sua proprietà a Pescopagano, nel Potentino, in un primo momento si era ritenuto che il decesso fosse avvenuto come conseguenza dell’attacco di un bovino. Ma nel corso dell’autopsia, sono state scoperte ferite compatibili con colpi di arma da fuoco, in particolare di un fucile, che sono assaìi diverse dalle corna o dagli zoccoli di una vacca!

Così, adesso la procura di Potenza sta indagando anche per omicidio.

Il medico, 70 anni, aveva una piccola azienda agricola nella quale vengono allevati bovini di razza podolica e la prima ipotesi trapelata era quella di essere stato colpito da un animale che lo aveva ferito mortalmente e spinto in un cespuglio, all’interno del quale era stato rinvenuto.

Ora toccherà ai carabinieri della stazione di Pescopagano e della compagnia di Melfi provare a ricostruire cosa è realmente accaduto a Pucillo tra martedì e il giorno del suo ritrovamento.