Morte Macera, Fratelli d’Italia: “Senso di dolore per la scomparsa di Mauro Macera, era apprezzato anche dagli avversari politici”

Fantozzi-Giannoni-Martinelli: “Già presidente del consiglio comunale di Lucca e storico esponente di Forza Italia”

Lucca 09/11/2022 – “Un forte senso di dolore per la scomparsa di Mauro Macera già presidente del consiglio comunale di Lucca e storico esponente di Forza Italia. Siamo profondamente scossi dalla perdita di un personaggio politico e amico che abbiamo avuto modo di apprezzare in Consiglio comunale a Lucca. Di lui ricordiamo in particolare il grande rispetto per le istituzioni, la coerenza nell’impegno politico, il garbo e la gentilezza con cui si poneva con gli altri, un galantuomo Era apprezzato da tutti ed anche dagli avversari politici. Ciao Mauro!” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni ed il coordinatore comunale Marco Martinelli.