Morte di Mario Martini: il cordoglio del sindaco

Morte di Mario Martini: il cordoglio del sindaco

Il sindaco esprime cordoglio, a nome dell’amministrazione comunale, per la scomparsa di Mario Martini, fratello di Maria Eletta Martini, parte di una famiglia che ha sostenuto e incoraggiato il percorso politico una donna straordinaria, la cui opera sul piano delle riforme politiche da lei promosse, e di cui ancora oggi la società italiana può godere (come ad esempio Servizio sanitario nazionale) trova riscontro dettagliato nell’archivio che Mario ha generosamente destinato alle istituzioni e alla pubblica fruizione. Quelle carte consentono di ricostruire la complessità dei progetti politici a cui Maria Eletta si dedicò per tutta la vita.

—