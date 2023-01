Mortara, rapina passeggeri sul treno e in stazione con un coltello: arrestato 18enne tunisino

La sera di Befana, un giovane tunisino, senza fissa dimora, ha prima minacciato un passeggero strappandogli lo smartphone, poi sceso dal convoglio ne ha aggredito un altro.

Due rapine in pochi minuti alla stazione di Mortara (Pavia), sempre con la stessa tecnica: minacce per farsi consegnare il cellulare o gli oggetti preziosi. Poi la fuga rapida. In uno dei due casi il malcapitato si è visto anche puntare un coltello addosso. I carabinieri della sezione radiomobile di Vigevano hanno individuato nella serata di ieri K. S, 18 anni, tunisino senza fissa dimora.

Poco prima, su un treno in partenza dalla stazione ferroviaria di Mortara, aveva minacciato un passeggero impugnando un coltello a serramanico e gli aveva sottratto lo smartphone. Poi era sceso, dileguandosi.

Poco fuori dalla stazione ecco la seconda vittima, scelta a caso: il 18enne ha avvicinato un altro viaggiatore, l’ha minacciato verbalmente e gli ha strappato dal collo una collanina d’oro.

I militari hanno catturato il ragazzo poco dopo, all’interno di un negozio di Mortara. La perquisizione personale ha permesso di trovare addosso al malvivente anche tre grammi di hashish, oltre al coltello e a due cellulari: il suo e quello appena rubato. Il fermato è stato dichiarato in arresto e condotto in carcere di Torre del Gallo a Pavia. Uno smartphone (quello personale) è stato sequestrato, l’altro restituito al legittimo proprietario.

Il diciottenne è ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata, porto di armi atte ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

D.V.