MORTA UNA BAMBINA INVESTITA SUL MONOPATTINO

POTENZA – Una bambina di 6 anni è morta in ospedale per le gravi ferite riportate ieri sera in un incidente stradale nel capoluogo.

Secondo la ricostruzione, la piccola era fuori casa a giocare ed è stata investita mentre era su un monopattino, per cause in fase di accertamento. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso. Trasportata all’ospedale San Carlo in codice rosso, la piccola non ce l’ha fatta.