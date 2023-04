Morta la donna rimasta gravemente ustionata nell’esplosione della palazzina a Montecarlo

Le ustioni gravi sono difficili da superare. Specialmente quando la superficie cutanea interessata è estesa. In questo caso, la donna sopravvissuta allo scoppio dell’abitazione di Montecarlo, si parlava del 70% della superficie corporea interessata dall’ustione generata dallo scoppio che aveva ucciso subito il marito di Francesca Donatini, 71 anni, che ha lottato per 9 giorni dall’esplosione della sua abitazione, ma è morta oggi all’ospedale di Cisanello.

Era la moglie di Luciano Lazzerini, 70 anni, morto sotto le macerie dell’edificio. La donna era stata estratta viva dopo sette ore, durante le quali era sempre rimasta in contatto con i soccorritori, guidandoli nelle ricerche. Una volta stabilizzata fu trasportata d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa con ustioni su 70% del corpo dove i medici non avevano mai potuto sciogliere la prognosi per le ustioni e le numerose fratture e ferite. Il sindaco di Montecarlo Federico Carrara ha espresso cordoglio e le sue personali condoglianze in rappresentanza di tutto il paese.