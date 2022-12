Morì dopo aver mangiato sushi in un ristorante “giapponese”: due indagati per omicidio colposo

Ad un anno esatto dalla morte, c’è una decisa svolta nelle indagini per la morte di Luca Piscopo che morì a Napoli dopo aver mangiato sushi con le amiche.

La Procura di Napoli ha infatti inviato un avviso di conclusione delle indagini sul decesso del 15enne morto un anno fa a Napoli dopo nove giorni di agonia in ospedale e dopo aver mangiato sushi, in compagnia di alcune amiche, in un noto locale giapponese del Vomero. A un anno dalla scomparsa del giovane, i genitori chiedono giustizia e gli inquirenti hanno fatto il primo passo verso questa strada concludendo le indagini con due indagati per omicidio colposo.

Era il 23 Novembre 2021 quando il giovane Luca Piscopo, studente di Liceo Classico, dopo aver mangiato in un ristorante “all you can eat”, si sentì male. Il 2 Dicembre, nove giorni dopo, morì improvvisamente per l’aggravarsi delle condizioni di quella che sembrava essere una banale intossicazione alimentare, ma non fu così.

I genitori hanno chiesto giustizia e dall’autopsia sul corpo del figlio è emerso che il decesso fu causato da una miocardite legata alla salmonellosi. Per questo motivo gli inquirenti, un anno dopo la morte di Luca, hanno ipotizzato il reato di omicidio colposo per il titolare del ristorante, un cittadino cinese di 55 anni, e il medico di base che ha prescritto a Luca la terapia domiciliare dopo il malessere patito dal giovane.

I pm Federica D’Amodio e Luigi Landolfi hanno inoltre disposto il sequestro preventivo del locale nel quale Piscopo mangiò un menù da 14,99 euro lo scorso anno.

Il 15enne godeva di ottima salute e il decesso sin da subito sembrò avvolto nel mistero. L’avvocato che difende la famiglia, la legale Marianna Borrelli, ha infatti sottolineato che Luca “godeva di ottime condizioni di salute, era uno sportivo, finanche salutista”.

“Non intendiamo criminalizzare nessuno, ma vogliamo capire cosa è accaduto, cosa abbia stroncato la vita di un ragazzo nel fiore dei suoi anni” ha sottolineato la famiglia che, con la chiusura delle indagini preliminari, sa che la giustizia sta facendo il suo corso.

D.V.