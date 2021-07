Morì a 42 anni prima del parto, il marito: “Voglio risposte”

Sono passati quasi sette mesi da quel terribile giorno. Emanuela Paolinelli perse la vita poco prima di dare alla luce la sua bambina, che si trova ancora in condizioni gravi nel reparto di neonatologia dell’ospedale di Pisa, in cura dal professor Luca Filippi.

E ancora il marito, Federico Sereni, attende risposte di quanto accaduto. Perché è doveroso sapere, per se stesso, per la sua bambina che ancora sta lottando per la vita e perché non si ripetano più episodi come quello accaduto quella sera, a seguito del quale dieci persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica, tra medici, ostetriche e infermiere. E’ un accorato appello quello lanciato in una conferenza stampa, p da Federico Sereni, padre anche di un’altra bambina di sei anni, a veder chiaro su una vicenda che ad oggi risulta incomprensibile.

Un’attesa che sarebbe dovuta, a quanto pare, ad un incomprensibile ritardo burocratico, come spiega l’avvocato della famiglia Massimo Manfredini.

fonte noitv