In occasione dell’evento “Raccoglimi” , a cui la nostra Associazione “Società Ermete Zacconi ” ha aderito , abbiamo ripulito , la zona da piazza , giro di Pipa, Piansi, Parcheggio, Scuola e Via dell’Amore. Ben 2 trattorate di roba.

Bellissima è stata la partecipazione attiva dei Bambini. Uno degli obbiettivi dell’evento oltre a pulire , è quello di sensibilizzare la popolazione e soprattutto i bambini verso questi temi sempre più fondamentali.

Se non per noi, facciamolo per loro , cerchiamo di lasciarli un mondo quanto più migliore possibile.