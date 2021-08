Montecarlo, dove il vino Doc diventa attrazione turistica

MONTECARLO – Sul fatto che Montecarlo sia uno dei borghi più belli della Toscana non ci sono dubbi. Ma a rendere ancora più attrattivo il suo centro storico dominato dalla bellissima fortezza del Cerruglio c’è la grande cultura gastronomica. E soprattutto Montecarlo con le sue colline rappresenta un eccellenza nella produzione di ottimi vini, bianchi e rossi.

Ogni giorno dell’anno in tutte le stagioni arrivano turisti per apprezzarli, per cui possiamo dire che per Montecarlo il vino prodotto dalla più piccola doc della toscana è una vera e propria attrazione turistica.

A conferma dell’importanza di questa produzione c’è stato sabato l’annuncio in con ferenza stampa che a Settembre si terrà la tradizionale festa del Vino, quest’anno sarà in forma ridotta e per questo prende il nome di “aspettando la Festa del Vino”.

Saranno comunque giorni di festa e di allegria nel rispetto delle regole e delle norme anti-contagio.

Per quanto riguarda la prossima vendemmia la maturazione delle uve sta procedendo bene anche se la natura quest’anno è in leggero ritardo. E comunque le prossime settimane saranno decisive per ottenere un vino di grande qualità.

fontenoitv