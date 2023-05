Montecarlo corre per i bambini malati

Come da tradizione prima della pandemia il borgo è tornato ad animarsi con la marcia ludico motoria “Corri con Paolo”, in memoria di Paolo Pieraccini, prematuramente scomparso nel 2009 a 16 anni dopo una lunga malattia.

Un serpentone colorato di bambini giovani e adulti per le strade di Montecarlo nel segno della solidarietà e dell’inclusione. Come da tradizione prima della pandemia il borgo è tornato ad animarsi con la marcia ludico motoria “Corri con Paolo”, in memoria di Paolo Pieraccini, prematuramente scomparso nel 2009 a 16 anni dopo una lunga malattia. Una kermesse per amici e famiglie che hannovoluto trascorrere qualche ore insieme lanciando al contempo un messaggio di vivinanza verso i bambini malati. L’evento E’ infatti organizzato da “Gruppo Podistico Atletica Porcari” in collaborazione con il “Comitato Amici di Paolo”a sostegno di “A.G.B.A.L.T. onlus”, associazione che assiste e trova alloggi ai genitori di bambini in cura a Pisa per tumori e leucemie e che vivono lontano. Nella Chiesa della Misericordia è stata allestita per l’occasione una mostra fotografica con le immagini delle edizioni precedenti, e i lavori delle classi dell’Istituto Comprensivo incentrati sui valori dello sport.