Un anello sui Monti Pisani, sul versante lucchese, quello più umido.

Il paesaggio comprenderà la città di Lucca e le sue numerose montagne le quali la circondano e la proteggono da secoli.

Comprenderemo la composizione di questi monti e del perchè la loro acqua è tanto speciale….e come una volta, ingegnosamente, gli abitanti di questi luoghi guidassero l’acqua alle porte della città

Prenderemo poi una carrareccia immersa in bosco di macchia mediterranea, affronteremo una salita un po’ impegnativa che ci permetterà di ammirare a intervalli intercalati da pini e noccioli il panorama sul comune di Capannori.

Arrivati a Prato a Sigliori ci concederemo il pranzo. Successivamente continueremo lungo la variante della Via Francigena fino alla Stanghetta, un luogo grazioso con un prato da favola. Lasceremo la carrareccia imboccando un sentiero immerso in ginestre e affiancato da un piccolo rigagnolo. Ripresa la carrareccia, ammaliati dal panorama sui Monti Pisani nord occidentali, torneremo alla Gallonzora prendendo il sentiero segnato che segue un nuovo rigagnolo il quale ci condurrà alle Parole d’Oro.

Emozioni uniche tra storia, geologia e montagna

Lunghezza: 14 kmDislivello 500 mDifficoltà: E (escursionistico) adatto a persone abituate a camminare con un minimo allenamento fisicoNon adatto sotto gli 8 anni ma invitiamo tutti i genitori a contattarci per un confronto preliminare.L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche se non una salita continua nell’arco della prima mattinataNumero min. partecipanti: 4Numero max partecipanti: 15 persone (a discrezione della guida in base alle prenotazioni per garantire il giusto distanziamento)Cani: 2 ammessiRiceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione