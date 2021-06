Monte Croce: come Narciso tra i fiori delle Apuane

Itinerario nel Parco Regionale delle Alpi Apuane. La zona è quella del versante più meridionale, alla ricerca della tarda fioritura del narciso selvatico, detto dei poeti, sul prato in vetta al Monte Croce.

Partenza da Sant’Anna, attraverso boschi e vallate con l’odore del mare ancora a poca lontananza.

Il Monte Croce fa parte delle Apuane Meridionali e si trova nel Comune di Stazzema (Lucca). La vetta raggiunge i 1.312 metri s.l.m. e prende il nome dal modo in cui i quattro suoi crinali del rilievo si intersecano tra loro.

La partenza del percorso è da una frazione di Palagnana che prende il nome di Sant’Anna (non è il più noto paese Sant’Anna di Stazzema che si trova diversi chilometri più a ovest).

Si consiglia di parcheggiare l’auto tra il paese di Palagnana e la chiesa di Sant’Anna. L’escursione è sicuramente trekking ma non troppo impegnativo. In circa 2 ore si raggiunge la vetta del Monte Croce dove troviamo troviamo un pendio prativo, comodo per consumare il pranzo a sacco.

Paesaggio

Sulla cima del Monte Croce, nel periodo consigliato per le visite, cioè da maggio a giugno, fioriscono le piante di narciso selvatico (nome scientifico Narcissus poeticus L.), il fiore tanto cantato dai poeti fin dai tempi più remoti degli egizi e dei greci antichi.

Il monte muta i suoi colori secondo le stagioni: dal verde brillante di queste delicate Amaryllidaceae appena macchiato dal verde più scuro degli asfodeli, al giallo-rosso in autunno, fino al bianco nivale tipico del periodo invernale, quando cioè la neve silenzia la natura e pare coprirla di un’eterna inumazione.

Cenni botanici sul narciso selvatico e i narcisi di altre specie

Monte Croce è conosciuto come il monte delle giunchiglie. Il fiore che qui abbiamo sempre trovato, però, è il narciso selvatico, detto anche narciso dei poeti.

Questa pianta è perenne, erbacea e bulbosa, ed è davvero inconfondibile… infatti, non può certo essere confusa con la più comune giunchiglia (N.jonquilla L., ancorché dai tepali bianchi come è il nostro narciso selvatico), né con la tazzetta (N. tazetta L. che ha una corona centrale, detta paracorolla, molto più rilevante).

La specie qui presente si distingue bene anche dallo pseudonarciso o narciso trombone (Narcissus pseudonarcissus L.) che è di colore giallo con la paracorolla molto sviluppata, appunto a forma di tromboncino.

Vedute dalla cima

Dalla vetta del Monte Croce, segnata da una modesta croce di metallo, si ammira un panorama mozzafiato: a Ovest il mare e, in senso orario, il Monte Forato (a poche centinaia di metri di distanza), il gruppo delle Panie (Pania della Croce, Omo Morto, Pania Secca e Pania Verde) e i Monti Piglione a Sud.

L’itinerario del “Monte Croce: stordirsi come Narciso tra i fiori delle Apuane” in dettaglio

Immagini dall’escursione sul Monte Croce