MONTE CORCHIA – CADE IN UN CANALONE CON PEGASO A CISANELLO

Chiamata delle 13.45 per uomo caduto in un canalone, dopo essere probabilmente scivolato sul ghiaccio, sulla vetta del monte Corchia in località Stazzema (comune di Stazzema). L’uomo (non sappiamo niente di più) ha riportato un politrauma ed è stato portato in codice rosso a Cisanello con Pegaso 3. Intervenuti anche operatori del Soccor

so Alpino