DOMENICA DALLE ORE 08:30 ALLE 17:00

Monte Acuto S Graziano e il museo Casabottega

escursione nel territorio di Pescaglia sulle colline tra Camaiore e Lucca per conoscere la storia, le tradizioni e la cultura popolare. Il monte Acuto è una piccola vetta panoramica situata tra la Valpedogna e la Valfreddana e quasi certamente ha dato origine a dei cognomi importanti come la famiglia Montauti. Il piccolo oratorio di S Graziano dove la tradizione locale ritiene sia stato eretto la prima volta dallo Zio di S Zita, al quale durante la costruzione accadde un fatto miracoloso: Graziano aveva un asino che trasportava le pietre da costruzione che fu aggredito e mangiato da un lupo, allora Graziano impose al lupo di trasportare lui le pietre fino a che non fu finito il piccolo oratorio.

Ma forse questa piccola chiesetta nasconde il vero segreto del perché sia stato dedicato a S. Graziano Vescovo di Tour; colui che convertì i pagani nelle Gallie. In una pietra dell’oratorio sono incisi 2 simboli, uno pagano e l’altro cristiano che la tradizione locale usa ancora oggi “usando un gesto particolare” come sincretismo taumaturgico per curarsi dei mali alle mani. A Loppeglia è stato creato da alcuni anni un suggestivo museo Casabottega gestito dai paesani che raccoglie strumenti antichi della tradizione familiare e di bottega che andremo a visitare al termine dell’escursione. Avremo anche modo di ricordare la figura “Santa” di Don Aldo Mei parroco di Fiano che durante il periodo della Resistenza aveva spesso offerto rifugio a ebrei, disertori del regime fascista e perseguitati politici. Fu arrestato al termine della messa, rinchiuso nella Pia Casa di Lucca, processato con l’accusa di aver dato rifugio ad un ebreo e condannato a morte. A nulla valse il tentativo in extremis di salvarlo dell’arcivescovo di Lucca monsignor Antonio Torrini: alle ore 22 del 4 agosto 1944, venne condotto da un plotone di esecuzione di SS sotto gli spalti delle Mura di Lucca nei pressi di Porta Elisa: fu costretto a scavarsi la fossa e venne ucciso con 28 colpi di fucile. Prima di essere fucilato, volle, come Cristo, perdonare e benedire i suoi assassini. Per informazioni 3381399107