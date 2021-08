Monopattino elettrico, un missile in strada al quale tutto è concesso!

Probabilmente non tarderanno ad arrivare le spiacevoli conseguenze della larga diffusione del monopattino, tra i giovani e giovanissimi, anzi, la cronaca da già qualche spunto.

Chi acquista un monopattino, oggi, sarebbe obbligato all’uso del casco, è un mezzo di locomozione sprovvisto di indicatori luminosi, di sera è facile non vederlo, inoltre, è diventato il mezzo di locomozione preferito dei ragazzini, i quali lo utilizzano anche in coppia, spesso sfrecciando in contromano o a tutta velocità sulle piste ciclopedonali, non avendo alcuna contezza di ciò che narrano le norme del codice stradale.

Si sentono continuamente lamentele da parte dei cittadini, purtroppo del tutto fondate, è auspicabile che, dove non è arrivato il legislatore, possano provvedere i comuni i quali si impegnino soprattutto a far rispettare la normativa vigente, onde evitare che si mietano altre vittime.