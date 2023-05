Monitoraggio degli interventi del Pnrr.

Firmato l’accordo di collaborazione tra Prefettura e Ragioneria territoriale dello Stato

Il prefetto Francesco Esposito e il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, Felice

Marra, hanno sottoscritto l’accordo che istituisce il “presidio territoriale unitario” che

garantirà il supporto alle Amministrazioni locali – titolari di interventi del Pnrr – per gli

adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti.

L’accordo di collaborazione mira a rafforzare il coordinamento delle attività già da tempo

avviate presso entrambi gli Uffici, all’interno dei quali sono stati costituiti singoli presidi con

il compito di vigilare sulla correttezza degli adempimenti delle amministrazioni locali

destinatarie delle risorse del PNRR. L’intesa prevede inoltre l’attivazione di una circolarità

informativa volta ad imprimere ulteriore impulso all’azione di prevenzione antimafia sugli

interventi previsti dal PNRR.

Al fine di favorire il massimo raccordo, si è convenuto di costituire presso la Prefettura

anche il Tavolo di coordinamento tra le due amministrazioni che si riunirà con cadenza

periodica, per l’esame delle iniziative realizzate, delle eventuali criticità rilevate e la

formulazione di proposte di miglioramento delle attività di collaborazione, anche

avvalendosi del contributo di altre amministrazioni.

Il presidio unitario, composto da personale della Prefettura e della Ragioneria territoriale,

ha la finalità di mettere in campo, secondo le rispettive competenze dei due uffici, ogni

iniziativa finalizzata a supportare le Amministrazioni locali – in particolare i Comuni – per

l’efficace attuazione dei controlli amministrativi e contabili, anche con riferimento alle

attività di prevenzione e contrasto delle frodi, al conflitto di interessi e al doppio

finanziamento.

Per raggiungere tali ultimi obiettivi, peraltro, sono già stati firmati diversi protocolli d’intesa

con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e alcuni Comuni della provincia, tra

cui Lucca e Capannori, e con la Provincia di Lucca, volti alla prevenzione e al contrasto

delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di

sostegno e incentivo del PNRR, attraverso modalità condivise di coordinamento e

cooperazione. Dopo la Provincia, il Comune di Lucca e di Capannori, oggi, presso la

Prefettura, l’intesa è stata firmata anche con l’Unione Comuni della Garfagnana.

Il “fulcro operativo” della collaborazione prevede che l’Unione (quale stazione appaltante)

comunichi al Comando Provinciale della Guardia di Finanza le informazioni e notizie

circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura

economico – finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario

finale/beneficiario/attuatore o quale stazione unica appaltante, nonché di mettere

comunque a disposizione della Guardia di Finanza dati e informazioni utili al

perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli interventi, ai

realizzatori o agli esecutori collegati alle misure di cui trattasi, per le autonome attività di

analisi e controllo.

Sulla scorta delle informazioni acquisite, il Corpo assicurerà il raccordo informativo e

l'interessamento della componente territoriale competente per lo sviluppo di eventuali

accertamenti e controlli d’iniziativa e, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo

penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio,

comunicherà all’Unione Comuni della Garfagnana, laddove necessario per svolgimento dei

compiti istituzionali e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le

risultanze emerse all’esito dei propri interventi.

Il protocollo prevede, altresì, allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, di

organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di

aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle

rispettive attività d’istituto. Tra i temi da approfondire, quelli relativi alla collaborazione

attiva antiriciclaggio, per l’adozione di presidi sempre più funzionali all’individuazione e

comunicazione delle operazioni sospette.

Il protocollo afferma, dunque, la sinergica sensibilità e l’impegno delle Amministrazioni

firmatarie affinché sia garantito che l’opportunità rappresentata dalle ingenti risorse

assegnate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possa dispiegarsi in maniera

efficiente, corretta e tempestiva sul territorio della provincia, in ciò conseguendo gli

auspicati obiettivi di consolidamento, crescita e sviluppo economico-sociale che il Piano

stesso si prefigge di raggiungere, in una cornice di legalità e sicurezza, a salvaguardia di

cittadini, imprese e lavoratori.

“Il PNRR – commenta il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi –

rappresenta un’opportunità importante per la Garfagnana perché saranno ingenti le risorse

destinate al nostro territorio. È altresì una scommessa per tutti, in termini di trasparenza ed

efficienza, per questo reputo importante che amministratori e Guardia di Finanza

collaborino in sinergia – nel rispetto dei reciproci ruoli – per uno scambio di informazioni

utili al fine di garantire la correttezza nella gestione delle procedure”.

Il Presidio Territoriale Unitario, inoltre si farà carico di promuovere incontri e attività

formative per il personale degli Enti locali e di raccogliere eventuali fabbisogni di

assistenza tecnica specifica relativamente alle fasi di progettazione ed esecuzione degli

interventi di responsabilità delle Amministrazioni titolari di interventi Pnrr.

In questa prima fase, il presidio svolgerà le proprie attività in merito alle misure del Pnrr a

titolarità del Ministero dell’Interno, con particolare riferimento agli interventi per la

resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni e agli

investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e

degrado sociale.

Il Prefetto e il Direttore della ragioneria territoriale dello Stato hanno sottolineato

l’importanza strategica e la delicatezza delle funzioni del suddetto organismo per il pieno

raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Pnrr.

Lucca, 17 maggio 2023 Il Capo di Gabinetto

Trimarchi