MOLESTAVA I PASSANTI – I CARABINIERI LO DENUNCIANO

Un cittadino marocchino di anni 32 è stato denunciato questa mattina dai Carabinieri per porto abusivo di armi.

Lo straniero è stato controllato a Lucca in piazza San Michele dove i militari sono intervenuti su richiesta di alcuni privati cittadini che avevano segnalato una persona in stato confusionale che molestava i passanti. Nel corso della perquisizione personale del marocchino i Carabinieri hanno poi recuperato un coltello a serramanico di genere proibito con lama di 10 cm.

Il marocchino, già in passato colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, è stato altresì denunciato per violazione della normativa inerente il soggiorno degli stranieri.