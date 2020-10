MOGLIE E MARITO MUOIONO NELLO STESSO GIORNO E’ ACCADUTO IERI A BORGO A MOZZANO

Lutto nel comune di Borgo a Mozzano per la scomparsa di Alfa Puccini e Romolo Rossi,

I CONIUGI MUOIONO A POCA DISTANZA UNO DALL’ALTRO.

è successo a Borgo a Mozzano, dove ieri la signora ALFA PUCCINI di ANNI 94 ospite nella Rsa al convento di San Francesco, è deceduta dopo una lunga malattia.

il marito ROMOLO ROSSI, ex pastore della frazione di DEZZA, per un caso del destino o dal dolore, e’ deceduto dopo poche ore

C’è poco da dire. Adesso: silenzio. Ed una luna che pare più luminosa del solito.

Rischiara le calli, illumina i vuoti. Vuoto. Questo piccolo paese illuminato sempre dal sole da oggi é più vuoto. Romolo l’ho conosciuto 10 anni fa quando mi sono trasferita a Dezza Alta. Ma è soprattutto negli ultimi anni che siamo diventati Amici con la A maiuscola. Quante mattine ha bussato alla mia porta con gentilezza e ironia. Da quando sono arrivate le pecore non c’è stato giorno che non ci si fermasse a riflettere insieme su cosa stavo sbagliando, su cosa facevo giusto… Romolo era il Vero Pastore a Dezza, Romolo era molto di più. Si sta con quella sensazione di un commiato non detto, di un saluto che è mancato.

Niente. É la vita. E soffia via in un attimo. Senza preavviso. A volte… In poche ore Dezza perde due sfavillanti “giovinetti” Alfa e Romolo. Moglie e marito, madre e padre, compaesani, persone splendide. E questa nave va avanti con la sua rotta, più leggera stasera eppure, inspiegabilmente, più pesante.

fonte MICHELA INNOCENTI