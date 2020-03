MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LO SPOSTAMENTO

Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o s ituazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Gli spostamenti motivati devono essere comprovati con una autocertificazione.