Modifiche alla viabilità per via Versilia

In concomitanza dei lavori per la riqualificazione di via Versilia, a Marina di Pietrasanta, il Comando di Polizia Municipale ha disposto una serie di provvedimenti di divieto di sosta e transito h 24.

In particolare: da oggi (13 gennaio) al 23 gennaio, nel tratto tra via Manzoni e via Leonardo da Vinci; dal 24 gennaio al 6 febbraio, tra le vie Bibbiena e Manzoni; dal 7 al 20 febbraio nel tratto via Palestro-via Bibbiena; dal 21 febbraio al 13 marzo tra via Cairoli e via Palestro.

Inoltre, da oggi e fino alle 18 del 15 aprile è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Palestro, così come indicato nell’immagine allegata.

Il passaggio pedonale sarà garantito da e verso le abitazioni, le attività commerciali e di servizi presenti sulla strada.